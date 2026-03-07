Nacional empata com o Moreirense
O Nacional empatou com o Moreirense, 1-1, em jogo da 25.ª jornada da I Liga. Depois de três derrotas consecutivas, a equipa alvinegra volta, assim, a pontuar no campeonato. Num jogo em que o Nacional construiu várias oportunidades, Lemir, aos 45+7, marcou para o Moreirense. Miguel Baeza, aos 67, empatou para o Nacional.
Com este resultado, o Nacional mantém o 14.º lugar, agora com 22 pontos. Na próxima jornada, a 26.ª, a equipa madeirense recebe o Estoril, jogo marcada para domingo, 15 de Março, às 15h30, no Estádio da Madeira.
.