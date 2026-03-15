Liverpool cede empate em casa com o 'aflito' Tottenham

O Liverpool foi hoje surpreendido em casa pelo Tottenham, ao ceder um empate a um golo perante os londrinos, em encontro da 30.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Perante a única equipa que ainda não venceu na segunda volta da Premier League, os 'reds' adiantaram-se no marcador aos 18 minutos, pelo húngaro Dominik Szoboszlai, que se tornou o primeiro jogador do Liverpool a marcar quatro golos de livre direto numa só edição da Liga inglesa -- apenas David Beckham (2000/01) e Laurent Robert (2001/02) marcaram mais, com cinco.

Contudo, aos 90 minutos, os 'spurs', sem o lesionado Palhinha e que vinham de cinco derrotas consecutivas, empataram pelo brasileiro Richarlison, naquele que foi o 12.º jogo seguido sem vencer dos londrinos na Liga inglesa.

O Liverpool, que somou o segundo jogo sem vitórias, isolou-se no quinto lugar da Liga inglesa, com 49 pontos, a cinco do Manchester United, terceiro e que hoje venceu o Aston Villa (3-1), que é quarto, com 51.

O Tottenham continua em zona muito perigosa na tabela e ocupa o 16.º lugar, com 30 pontos, apenas mais um do que o West Ham (18.º), treinado por Nuno Espírito Santo e primeira equipa em lugar de despromoção, e do que o Nottingham Forest (17.º), de Vítor Pereira.