Maior autonomia para responder às realidades locais

Mónica Vieira defendeu que o futuro da educação na Madeira deve passar por uma maior capacidade de adaptação às realidades locais, sem perder a coordenação estratégica regional.

A posição foi expressa durante a mesa redonda dedicada aos “50 anos da Autonomia e o impacto na Educação na Madeira”.

Segundo a antiga vereadora da Câmara Municipal de Machico, a Região construiu ao longo das últimas décadas um percurso reconhecido na área da educação, incluindo na educação artística, graças ao contributo de vários intervenientes.

“A Região Autónoma da Madeira é um caso de sucesso e isso deve-se ao trabalho de todos os intervenientes”, afirmou.

Na sua perspectiva, o desafio para o futuro passa por conseguir responder melhor às diferentes realidades existentes no território.

Mónica Vieira defendeu que, no contexto da autonomia regional, é importante também dar maior margem de ação a quem trabalha diretamente no terreno.

“Temos de ir ao encontro das micro-realidades e das micro-circunstâncias de cada território”, referiu.

Para a antiga autarca, essa proximidade permitirá desenvolver respostas mais ajustadas às necessidades das comunidades, mantendo ao mesmo tempo uma orientação estratégica comum para o sistema educativo regional.