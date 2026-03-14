Guerra entra em fase decisiva e vai durar o tempo necessário

Israel anunciou hoje que a guerra que tem em curso há duas semanas contra o Irão em conjunto com os Estados Unidos está a entrar "numa fase decisiva que continuará enquanto for necessário".

"Estamos a entrar na fase decisiva do conflito, entre as tentativas do regime [iraniano] de sobreviver, ao mesmo tempo que inflige sofrimentos crescentes ao povo iraniano, e a sua capitulação", afirmou o ministro da Defesa israelita.

Israel Katz reiterou numa mensagem citada pela agência francesa AFP que "só o povo iraniano" pode pôr fim à situação "através de uma luta determinada" até que o regime "seja derrubado e o Irão seja salvo".

O ministro retomou, assim, os inúmeros apelos ao levantamento do povo iraniano lançados nos últimos dias por Israel, depois de milhares de iranianos terem sido mortos em manifestações em janeiro.

Israel considera o Irão como um dos seus piores inimigos por o regime da República Islâmica instaurado em 1979 defender a destruição do país.

As autoridades israelitas têm insistido que a guerra durará o tempo que for necessário até que o regime teocrático de Teerão seja deposto, embora insista nos apelos à sublevação do povo iraniano.

As autoridades iranianas declararam nos últimos dias que não vão tolerar quaisquer protestos, ameaçando que os considerarão como atos hostis contra a República Islâmica, pelo que receberão o mesmo tratamento que os inimigos na guerra.

Ao contrário de Israel, o Presidente norte-americano, Donald Trump, tem variado as previsões sobre a duração da guerra entre poucas semanas e o recente "está quase terminada", sobretudo desde as consequências do conflito nos preços do petróleo.

Katz também felicitou Trump pelo "duro golpe que o exército norte-americano desferiu ontem [sexta-feira] à noite na ilha petrolífera iraniana" de Kharg, bombardeada pela aviação dos Estados Unidos.

"É a resposta adequada aos campos de minas no estreito de Ormuz e às tentativas de chantagem do regime terrorista iraniano", afirmou.

Katz disse que a força aérea israelita também prosseguia "com uma vaga de ataques poderosos contra Teerão e todo o Irão".

Acusou ainda o Irão de se entregar "ao terrorismo regional e mundial, bem como à chantagem para dissuadir Israel e os Estados Unidos de prosseguirem a sua campanha".

Os Estados Unidos e Israel lançaram há exatamente duas semanas uma ofensiva de grande escala contra o Irão, que respondeu com ataques contra os países vizinhos.

A guerra, que já causou mais de dois mil mortos, maioritariamente iranianos, provocou também uma crise nos mercados petrolíferos, com o preço do barril de crude a passar a barreira psicológica dos 100 dólares.