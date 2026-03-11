Teerão ameaça atacar portos da região do Golfo após aviso dos EUA

O Irão ameaçou hoje atacar "todos os portos e centros económicos da região" caso se concretizem eventuais ataques dos Estados Unidos (EUA) contra instalações portuárias iranianas, após um aviso de Washington dirigido à população civil.

"Se a ameaça dos EUA contra os portos iranianos se concretizar, todos os portos e centros económicos da região serão atacados", afirmou o porta-voz das Forças Armadas iranianas, brigadeiro-general Abolfazl Shekarchi, em declarações transmitidas pela televisão estatal.

O responsável militar apelou também aos países vizinhos do Irão para que não acolham tropas norte-americanas nos seus territórios.

Shekarchi rejeitou ainda acusações do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) de que navios da Marinha da Guarda Revolucionária estariam a operar a partir de portos civis iranianos.

Pouco antes, o CENTCOM tinha instado os civis no Irão a evitarem os portos onde operam forças navais iranianas, afirmando que os militares norte-americanos não podem garantir a segurança de pessoas próximas de locais utilizados para fins militares.

Segundo o comando norte-americano, o Irão está a utilizar portos civis ao longo do Estreito de Ormuz para conduzir operações militares que ameaçam o tráfego marítimo internacional.

O CENTCOM avisou ainda que infraestruturas civis usadas para fins militares "perdem o seu estatuto de proteção e tornam-se alvos legítimos ao abrigo do direito internacional".

O alerta foi divulgado horas depois de o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, anunciar uma missão para "eliminar a capacidade de projeção de poder e de assédio aos navios no Estreito de Ormuz a partir do ar".

O Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo transportado por via marítima no mundo, tornou-se um ponto central do atual conflito regional.

Nos mercados energéticos, o crude West Texas Intermediate (WTI) subiu hoje 4,12%, para 86,89 dólares por barril.

Teerão afirmou também que não permitirá que "um único litro de petróleo" atravesse o Estreito de Ormuz em benefício dos Estados Unidos, de Israel ou dos seus aliados.

As forças armadas iranianas anunciaram ter atingido dois navios no estreito, incluindo um cargueiro que, segundo Teerão, seria de propriedade israelita.

Entretanto, o CENTCOM indicou na terça-feira ter destruído "vários navios de guerra iranianos" perto do Estreito de Ormuz, incluindo 16 embarcações lança-minas.