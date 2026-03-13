Pelo menos oito mortos em ataque israelita no Sul do Líbano

Pelo menos oito pessoas morreram hoje num ataque israelita a um edifício na região de Saida, no sul do Líbano, onde Israel está a intensificar as operações, anunciou o Ministério da Saúde libanês em comunicado.

O número provisório de mortos no "ataque inimigo israelita" é de oito e nove feridos, disse o Ministério da Saúde libanês.

Um fotógrafo da agência de notícias France-Presse no local viu equipas de resgate a remover corpos num bairro habitado maioritariamente por refugiados palestinianos.

Israel ordenou também a retirada urgente dos residentes da cidade libanesa de Al-Abasiya, no distrito de Tiro, em antecipação de ataques iminentes planeados pelo exército israelita contra alegadas instalações do movimento xiita Hezbollah, apoiado pelo Irão.

"O exército vai atacar em breve instalações militares pertencentes ao grupo terrorista Hezbollah", alertou o porta-voz militar israelita, Avichay Adraee, nos canais de televisão em árabe.

"Instamos os residentes dos edifícios assinalados a vermelho no mapa anexo e dos edifícios adjacentes: para sua segurança, é necessário sair imediatamente e manter uma distância mínima de 300 metros", referiu o comunicado militar israelita.

Israel mantém uma intensa campanha de bombardeamentos contra o sul e o leste do Líbano, bem como contra as zonas periféricas do país, que já causou mais de 640 mortos, mais de 1.500 feridos e cerca de 800 mil deslocados.

O Hezbollah, por sua vez, tem vindo a realizar ataques de impacto limitado contra o norte de Israel.

A 02 de março, o Líbano foi arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, depois de o Hezbollah ter atacado Israel, que desde então tem bombardeado o país.