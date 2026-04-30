SC Braga defronta Freiburg em meia-final decisiva da Liga Europa

O SC Braga prepara-se para medir forças com os alemães do Freiburg na Liga Europa, naquele que promete ser um dos jogos mais importantes da história do clube. Após uma eliminatória muito disputada frente ao Real Betis, o Braga saiu vencedor com surpresa e carimbou o passaporte para as meias-finais. Os "Guerreiros do Minho" têm agora a oportunidade de conquistar o seu primeiro grande troféu europeu, naquele que é o seu compromisso mais relevante desde a final da Liga Europa perdida em 2011.

Com a situação na Liga Portugal praticamente definida e pouco pelo que lutar internamente nesta reta final, o Braga irá focar quase todas as suas atenções nas noites europeias, na esperança de chocar o mundo e vencer a competição. Se pretende apoiar o Braga na conquista do troféu, consulte 'O Jogo' para encontrar os melhores operadores com bónus sem depósito para registar a sua aposta.

Poderá o Braga vencer o Freiburg?

O SC Braga tem uma oportunidade real de chegar à final da Liga Europa, tendo em conta o calibre do seu próximo adversário. O Freiburg terminou a Bundesliga na 5.ª posição na época passada e ocupa actualmente o 7.º lugar no campeonato alemão. Além disso, os alemães estão posicionados abaixo do Braga no coeficiente da UEFA, sendo esta, de longe, a caminhada mais longa da equipa numa competição europeia.

O registo defensivo do Freiburg é a sua maior virtude: sofreram apenas 6 golos em toda a campanha europeia, o registo mais baixo entre as equipas ainda em prova. Actualmente, atravessam um bom momento de forma, com 5 vitórias nos últimos 6 jogos, e são conhecidos pelas suas transições ofensivas rápidas e perigosas.

Espera-se que a fluidez ofensiva do Braga choque de forma frustrante com a solidez defensiva do Freiburg. A equipa portuguesa precisará de manter o foco e aproveitar cada oportunidade, uma vez que se anteveem duas mãos extremamente equilibradas e duras.

Superar a irregularidade

O Braga não atravessa um momento de forma tão fulgurante como o Freiburg. Fora da Liga Europa, a equipa somou apenas 2 vitórias nos últimos 6 jogos e tem tido, por diversas vezes, de recuperar de desvantagens na segunda mão das eliminatórias europeias para seguir em frente. No entanto, a capacidade de superação tem sido evidente e o clube espera transportar esse ímpeto para esta fase.

A equipa não poderá contar com o defesa-central Sikou Niakaté, que sofreu uma rutura do tendão de Aquiles na primeira mão dos quartos-de-final frente ao Betis, estando afastado dos relvados por vários meses. Rodrigo Zalazar, uma das figuras da época bracarense, é também dúvida devido a uma lesão muscular persistente.

Quem vencer esta meia-final terá encontro marcado na final da Liga Europa, em Istambul, no dia 20 de Maio, frente ao Nottingham Forest ou ao Aston Villa.