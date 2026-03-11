Associação Sem Limites e Câmara da Calheta discutem melhoria da acessibilidade no concelho

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites realizou recentemente uma reunião com a Câmara Municipal da Calheta, no âmbito do conjunto de encontros institucionais promovidos pela associação com diversas autarquias da Região Autónoma da Madeira, para debater barreiras arquitectónicas e promover a acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

No encontro, foram abordadas as limitações existentes em algumas instalações do concelho, com a autarquia a reconhecer a existência de obstáculos ao acesso e circulação. Seguro refere a nota enviada, algumas intervenções estruturais têm sido condicionadas pelo facto de certos edifícios pertencerem à Santa Casa da Misericórdia da Calheta, dificultando alterações arquitectónicas. Apesar disso, a Câmara manifestou total intenção de melhorar as condições de acessibilidade, anunciando obras para criar novos acessos e garantir uma circulação mais segura e inclusiva.

Como exemplo recente de preocupação com a inclusão, a presidente da autarquia referiu a instalação de uma rampa metálica durante o evento Green Market, permitindo acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Também têm sido criados lugares de estacionamento reservados junto a locais estratégicos, como os CTT da Calheta e o Centro de Saúde.

Na praia da Calheta, classificada com Bandeira Azul, foram reforçadas as condições de acessibilidade com a disponibilização de cadeiras anfíbias, garantindo acesso ao mar para pessoas com mobilidade reduzida.

Durante a reunião, a Associação Sem Limites apresentou ainda uma ferramenta recentemente lançada, que permite a qualquer cidadão denunciar barreiras arquitetónicas ou estacionamento abusivo em lugares reservados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de forma anónima e confidencial. Os links foram partilhados com a autarquia para utilização e divulgação.

A associação destacou a abertura da Câmara da Calheta e a intenção de desenvolver um plano de atuação para melhorar progressivamente a acessibilidade no concelho, mantendo total disponibilidade para colaborar e prestar contributos técnicos que promovam um território mais inclusivo.