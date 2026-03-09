2,2 milhões de euros para ampliar o Lar Nossa Senhora do Bom Caminho

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visita amanhã, dia 10 de Março, pelas 15 horas, o Estabelecimento Nossa Senhora do Bom Caminho, no Santo da Serra, concelho de Machico, para acompanhar as obras de reabilitação e ampliação desta Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. A empreitada, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), representa um investimento global de 2.194.857 euros.

De acordo com um comunicado da tutela, "esta intervenção enquadra-se na estratégia do Governo Regional de reforço das respostas sociais e de promoção de um envelhecimento digno, integrado e com qualidade, contribuindo para melhorar as condições de acolhimento e de acompanhamento das pessoas idosas".

O projecto prevê a requalificação integral do edifício e a ampliação da capacidade da estrutura, que passa das actuais 9 vagas para 21 lugares, através da renovação das vagas existentes e da criação de 12 novas vagas, reforçando a resposta social dirigida à população idosa em situação de vulnerabilidade.

A obra contempla também melhorias estruturais ao nível da eficiência energética, acessibilidade, conforto e funcionalidade dos espaços, incluindo a instalação de painéis fotovoltaicos, substituição de vãos exteriores, reforço do isolamento térmico e reabilitação da cobertura.