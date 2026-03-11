Galeria Anjos Teixeira recebe conversa sobre 'As furnas da serra'

A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, recebe no próximo dia 19 de Março, às 19h00, mais uma iniciativa do ciclo 'História com estórias', desta vez dedicada ao tema 'As furnas da serra'.

A sessão contará com a participação do professor Manuel Neto, que irá conduzir uma conversa centrada nas histórias e vivências das populações que, ao longo do tempo, habitaram zonas mais isoladas das ilhas, muitas vezes situadas nas margens sociais e geográficas da sociedade.

Inserida no ciclo 'À conversa com…', a iniciativa integra um conjunto de encontros previstos ao longo de 2026. O programa assinala duas efemérides: os 50 anos da aprovação da Constituição da República Portuguesa e os 50 anos da institucionalização da autonomia política e administrativa das regiões autónomas em Portugal.

No encontro, o ponto de partida será o universo das chamadas 'furnas da serra', associadas ao Jardim da Serra. A partir deste tema, a conversa procurará também enquadrar uma realidade mais ampla relacionada com comunidades que, historicamente, viveram em zonas remotas da Região Autónoma da Madeira.

A organização destaca que estas histórias fazem igualmente parte da construção da memória colectiva das ilhas, contribuindo para compreender a diversidade social e territorial da região.

“Precisamos, urgentemente, de historiadores e de antropólogos”

Estas palavras de Manuel Neto foram escritas há 26 anos, mas é legítimo perguntar se, entretanto, existiram mudanças substanciais no panorama regional, nomeadamente nos estudos antropológicos.

Segundo nota enviada, aparentemente a resposta é negativa, e, por isso, com o objectivo de combater as lacunas existentes, irá ser apresentada uma digressão pelas “furnas”, abundantes na freguesia do Jardim da Serra, as quais constituíam um importante recurso para o abrigo ou habitação dos moradores da zona.

Embora se tratasse de uma solução generalizadamente utilizada em toda a Ilha, a sua frequência na área em causa pode estar relacionada com indivíduos situados à margem da sociedade tradicional e, por isso, designados como “homens bravios”, a que estavam associadas várias lendas e preconceitos, que geravam uma espécie de “interdito” quanto às furnas onde habitavam.

Manuel Neto foi figura destacada no movimento de luta pela criação da freguesia do Jardim da Serra, assim como se destacou também no apoio à luta dos caseiros do sítio pelo fim da colonia, podendo ser considerado como herdeiro espiritual do Padre Tavares, que tanto marcou a Paróquia das Corticeiras com os seus esforços para a promoção dos respetivos habitantes.

Manuel Neto é assim um profundo conhecedor da freguesia e do seu povo, tratando-se de uma voz adequada à divulgação das suas tradições.

Tudo se conjuga para que no próximo dia 19 seja possível fazer alguma luz sobre uma parcela pouco conhecida da História da Madeira e trazer à luz do dia uma parte da sua população que se achava fortemente marginalizada e, por isso, tem sido ignorada.

Sobre Manuel Neto

Manuel Neto é natural do concelho de Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, e um dos principais protagonistas na vida cívica e política da freguesia do Jardim da Serra.

Foi o primeiro Presidente da Junta de Freguesia do Jardim da Serra — cargo que desempenhou após a criação da freguesia em 1996, quando Jardim da Serra foi desanexado de Estreito de Câmara de Lobos e elevado a freguesia.

Líder comunitário e autarca local, Manuel Neto esteve à frente da Junta de Freguesia em fases importantes de crescimento administrativo e social da freguesia. Foi também, numa outra fase posterior, Presidente da Assembleia de Freguesia, desempenhando um papel representativo e de coordenação institucional no contexto local.

Manuel Neto tem tido ao longo de anos uma participação ativa em eventos públicos e debates sobre questões comunitárias, incluindo preocupações com o ambiente e desenvolvimento local. Participou em iniciativas de promoção da agricultura biológica e preservação de variedades agrícolas, como palestras e trabalhos com organizações locais. É ainda responsável pelo Centro de Desenvolvimento e Inovação Agrícola (CDISA), focado em produção e preservação agroflorestal locais.

Manuel Neto é um membro histórico e gestor da Cooperativa Liberdade, no Jardim da Serra, e responsável pela produção da Sidra Cop Bio com maçãs biológicas — demonstrando envolvimento em iniciativas agro-produtivas regionais.

Manuel Neto é licenciado em Filosofia, foi professor e é estudioso em contextos educativos e como expositor em fóruns e seminários relacionados com agricultura sustentável e biodiversidade.