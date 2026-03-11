MadeiraShopping recebe exposição que celebra os 50 anos da Autonomia da Madeira

O MadeiraShopping recebe, entre os dias 12 e 29 de Março, uma exposição de artes plásticas integrada no aCORDE – Festival Internacional de Cordofones Tradicionais, convidando o público a descobrir diferentes interpretações artísticas da identidade cultural da Região.

Concebida especialmente para a edição de 2026 do festival, a mostra reúne 50 obras, número simbólico que assinala os 50 anos da autonomia política e administrativa da Região Autónoma da Madeira (1976–2026). Inspirada pelo lema 'O que nos une', a mostra propõe uma reflexão sobre a identidade madeirense, evidenciando a resiliência da Região ao longo das últimas décadas e o seu desenvolvimento cultural, social e económico.

O projecto conta com a participação de 13 artistas convidados de diferentes áreas e linguagens artísticas, entre os quais Rui Soares, Guareta Coromoto, Miguel Ângelo, David Monteiro, Fátima Spínola, Elisabete Henriques, Julia Barros, Rigo 23, Nini Andrade Silva, Paulo Sérgio Beju, Henrique Teixeira, Pedro Cabrita Reis e Álvaro Siza Vieira.

A iniciativa é da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, promovida pela Direção Regional de Educação da Madeira e operacionalizada pela Direção de Serviços de Educação Artística da Madeira. O projecto envolveu também 33 professores de vários estabelecimentos de ensino da Região, reforçando o carácter educativo, colaborativo e intergeracional da exposição.

Mais do que uma simples mostra artística, a iniciativa pretende afirmar-se como um tributo aos 50 anos de autonomia da Madeira, promovendo o encontro entre tradição e contemporaneidade e celebrando a memória coletiva e a evolução da Região.

Ao acolher esta exposição, o MadeiraShopping destaca o seu compromisso com a promoção da cultura e da expressão artística regional, proporcionando aos visitantes uma experiência que conjuga lazer, arte e valorização da identidade madeirense.