Costa Fortuna visitou Madeira este domingo
O Costa Fortuna visitou este domingo a Madeira. O navio, entrou no Porto do Funchal pelas 7 horas, proveniente de Santa Cruz de La Palma, com 2.714 passageiros e 939 tripulantes a bordo, e ficou na pontinha até às 17 horas.
"Durante a permanência na pontinha, realizou uma pequena operação de turnaround, que envolveu 133 passageiros (63 Desembarques e 73 embarques), numa escala de 10 horas agenciada pela Blatas", revela a APRAM.
O porto seguinte é Santa Cruz de Tenerife, no âmbito de uma viagem de uma semana na Cruise Atlantic Islands, com escalas em Gran Canaria, Madeira, Tenerife, La Palma, La Gomera, Lanzarote e Madeira.
Esta segunda-feira, o dia mais movimentado da semana, o Funchal recebe três navios de cruzeiro: AIDAcosma, Azura e Mein Schiff Relax.