Escola aplaude obras

O presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, Bento Silva, destacou o apoio do Governo Regional na manutenção das ofertas educativas da escola e mostrou-se confiante de que as obras anunciadas para o estabelecimento de ensino avancem em breve.

À margem da cerimónia de entrega dos prémios de mérito educativo e desportivo relativos ao ano lectivo 2024/2025, que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo de São Vicente, o responsável sublinhou que a escola tem beneficiado de decisões que permitem manter cursos e projectos pedagógicos mesmo quando o número de alunos é reduzido.

“O Governo tem permitido que a escola abra alguns cursos e mantenha ofertas educativas mesmo com poucos alunos, o que é muito importante para o nosso projecto educativo”, referiu, acrescentando que os resultados alcançados nos últimos anos demonstram o impacto dessas decisões.

Bento Silva recordou também que as obras de melhoramento na escola têm sido uma preocupação constante da direcção nos últimos anos. Apesar de estarem previstas nos dois últimos orçamentos regionais, a intervenção acabou por não avançar por motivos administrativos.

“Era uma preocupação nossa há já quatro anos, mas tínhamos confiança porque as obras já estavam inscritas nos últimos dois orçamentos. Por razões diversas e conhecidas não foi possível avançar antes, mas estamos prontos para que isso aconteça”, afirmou.

Segundo o responsável, o edifício apresenta sinais evidentes de desgaste, resultado de mais de três décadas sem intervenções de fundo.

“São 33 anos sem manutenção significativa. Há problemas ao nível dos estores, das casas de banho e de outras infraestruturas. É uma obra de valor e estamos à espera que finalmente avance”, explicou.

Quanto ao pavilhão gimnodesportivo, Bento Silva reconhece que se trata de uma infra-estrutura antiga, embora continue a responder às necessidades actuais da escola.

“Sabemos que é um pavilhão antigo e que poderia ter outras condições para a prática de mais modalidades, mas funciona bem. Não tem problemas de humidade e o taco está em excelente estado, melhor até do que muitos pavilhões novos, como dizem os próprios professores de Educação Física”, assinalou.

A Escola D. Lucinda Andrade conta actualmente com cerca de 640 alunos, desde a creche até ao 12.º ano de escolaridade, incluindo cursos profissionais. A diversidade cultural é também uma das marcas da comunidade educativa.

Temos alunos de várias nacionalidades e turmas de Português Língua Não Materna, com diferentes níveis de aprendizagem. Há inclusive pais desses alunos que frequentam aulas de português na escola, numa turma que já conta com cerca de 18 formandos”, destacou.

Para Bento Silva, esta diversidade acaba por enriquecer o ambiente escolar.

“Esta multiplicidade de nacionalidades dá à escola um sabor diferente e obriga-nos também a investir mais na integração e no ensino da língua”, concluiu.