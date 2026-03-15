Quinteto Ahora deu concerto para várias gerações em Câmara de Lobos
Um público de várias gerações foi brindado, esta tarde, no Museu de Imprensa de Câmara de Lobos, com um concerto de música de Schubert, executado pelo Ahora Quinteto e integrado no programa do XXXIX Festival de Música da Madeira.
O Ahora Quinteto, formado pelos violinistas Vicente Sobral e Sara Cymbron, pela violetista Inês Monteiro, e pelos violoncelistas João Matos e Luís Canning Clode, é um agrupamento unido por uma vasta experiência internacional e por uma profunda paixão pela música de câmara. Estes músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Teatro Nacional de São Carlos deram um concerto dedicado a uma das obras-primas da música de câmara do repertório romântico, o Quinteto de Cordas em Dó Maior, do compositor austríaco Franz Schubert.
O director artístico da Orquestra Clássica da Madeira e do Festival de Música da Madeira, Norberto Gomes, fez um balanço positivo deste evento: “Foi um concerto muito procurado pelo público aquele que aconteceu no Museu de Imprensa da Madeira. Foi importante ver o público que acedeu a este concerto, de várias faixas etárias, desde os mais jovens até aos menos jovens. Isto para nós é muito importante, neste momento em que apresentamos diversificados programas neste festival, num total de dez concertos, todos eles com características muito próprias e muito diferentes uns dos outros”. Norberto Gomes lembrou que este concerto contou com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a quem a organização do Festival “está muito agradecida”. “Foi um momento muito importante para este festival, de pura música, de pura cultura, onde sentimos que o público esteve incluído naquilo que estava a ouvir, de uma forma muito atenta”, completou.
Os principais patrocinadores deste evento foram o Presidente da República, BPI, Fundação la Caixa e as secretarias regionais de Turismo e Cultura e de Educação. Teve como parceiros a Assembleia da Madeira, Secretaria da Agricultura, Conservatório, câmaras municipais do Funchal, Calheta, Porto Santo, Câmara de Lobos e Porto Moniz, Mudas, Bordal, Grupo Sousa, Diocese do Funchal, ANA, Turismo da Madeira, DIÁRIO, RTP, TVM e JM.