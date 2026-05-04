Manchester City escorrega e título pode ficar mais longe

O Manchester City comprometeu hoje a luta pelo título de futebol em Inglaterra, ao empatar na visita ao Everton (3-3), em jogo da 35.ª jornada, que deixa os 'citizens' a cinco pontos do líder Arsenal.

Apesar de ainda ter um jogo em atraso, em comparação com os 'gunners', o City fica em desvantagem na Liga inglesa, com o Arsenal a ter nas mãos a possibilidade de conquistar um troféu que lhe escapa há 22 anos.

O Arsenal, ainda nas meias-finais da 'Champions', tem três jogos para disputar, com West Ham (fora), Burnley (casa) e Crystal Palace (fora), enquanto o City terá Brentford (casa), Crystal Palace (casa), em atraso da 31.ª ronda, Bournemouth (fora) e Aston Villa (casa).

No jogo de hoje, no Hill Dickinson Park, onde o português Bernardo Silva fez o 300.º encontro na Liga inglesa pelo City, a equipa de Pep Guardiola teve uma segunda parte desastrosa, num jogo que não terminou em derrota graças ao belga Jeremy Doku.

No primeiro tempo, também com Matheus Nunes em campo nos 'citizens', a equipa de Manchester dominou e foi com naturalidade que chegou à vantagem, com um golo de Doku, aos 43 minutos, num remate em arco à entrada da área.

Antes, o guarda-redes Donnarumma tinha sido chamado a 'salvar' o City, naquele que terá sido o único lance de perigo dos 'toffees' nos primeiros 45 minutos, com o italiano a intercetar uma bola e quando o luso-guineense Beto se preparava para encostar.

Na segunda parte, com uma série de erros defensivos, nomeadamente dos centrais Guéhi e Khusanov, o Manchester City 'ofereceu' a reviravolta à equipa de David Moyes, que até chegou a virar o resultado para um favorável 3-1.

Thierno Barry, que tinha entrado para o lugar de Beto, fez o 1-1, aos 68 minutos, após erro infantil de Guéhi, ao atrasar, sem força, para Donnarumma, e depois foi Khusanov a estar no lance do canto, que deu o 2-1 aos da casa, por O'Brien, aos 73 minutos.

Aos 81 minutos, Thierno Barry voltou a marcar, ao desviar sozinho junto à marca do penálti, após má abordagem de Kovacic.

Em 'desespero', a equipa de Pep Guardiola lançou-se na procura do golo, quando alguns adeptos visitantes já abandonavam as bancadas, e Erling Haaland, aos 83 minutos, a receber no espaço, reduziu para 3-2.

O resultado parecia feito, mas, já nos descontos, Doku, o melhor da equipa de Pep Guardiola, evitou aquela que seria a primeira vitória do Everton sobre o City desde 2017 (18 jogos, 15 derrotas e três empates).

Com Donnarumma a subir à área num canto, o belga fletiu da esquerda para o meio para fazer novo golo com pontapé de fora da área e a bola a fugir em arco, uma vez mais, da luva de Jordan Pickford.

Um empate que é um mal menor para os 'citizens', embora mais dependentes do Arsenal nesta reta final pelo título na 'Premier'.