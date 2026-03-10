Casa da Cultura de Câmara de Lobos exibe documentários da RTP sobre o concelho

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai exibir publicamente na sua Casa da Cultura dois documentários históricos produzidos e transmitidos pela RTP - Rádio e Televisão de Portugal dedicados ao concelho e à sua comunidade piscatória.

Segundo o município, os documentários 'Câmara de Lobos, Enseada Amena de Pescadores sem Pão' e 'Xavelha do Alto' passarão a integrar o espólio audiovisual do futuro Centro Interpretativo da Pesca e do Pescador e serão exibidos na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, após o licenciamento junto do Arquivo da RTP.

A autarquia refere que os conteúdos agora licenciados constituem “registos de reconhecido valor documental”, relevantes para compreender a evolução da realidade social, económica e laboral associada à pesca, bem como o percurso histórico do concelho.

Segundo a Câmara Municipal, a iniciativa enquadra-se no trabalho de valorização do património cultural e de preservação da memória colectiva, articulado com o projecto do Centro Interpretativo da Pesca e do Pescador.

Um dos documentários, 'Câmara de Lobos, Enseada Amena de Pescadores sem Pão', foi realizado quatro meses após o 25 de Abril de 1974 e reflecte o contexto social e político da época. O município explica que o filme retrata um período em que passaram a ganhar maior visibilidade temas como a pobreza, as desigualdades e as condições de vida das populações.

No caso de Câmara de Lobos, acrescenta a autarquia, o documentário observa uma realidade fortemente marcada pela actividade piscatória, com rendimentos instáveis e uma organização do quotidiano centrada no mar. O registo apresenta um retrato das dificuldades materiais e sociais vividas pela comunidade e da forma como esta se estruturava perante a escassez.

Para o município, trata-se de um testemunho que permite contextualizar a pesca como elemento central da organização social local, num período de transformação política e social no país, recuperando um passado ainda presente na memória de muitos câmara-lobenses.

O segundo documentário, 'Xavelha do Alto', data de 1986, ano em que Portugal entrou na então Comunidade Económica Europeia. A Câmara Municipal indica que o filme surge num contexto de expectativas de modernização e de mudanças institucionais e económicas.

O documentário apresenta um registo de carácter etnográfico sobre práticas, saberes e modos de trabalho ligados à pesca, constituindo, segundo o município, “um documento relevante para o conhecimento do património imaterial associado à faina e às rotinas laborais”.

As exibições dos documentários estão previstas para a Casa da Cultura de Câmara de Lobos, que, após obras de remodelação recentes, dispõe de equipamento de projecção e som adequado à apresentação pública dos conteúdos. A autarquia informa que a data e o horário das sessões serão divulgados oportunamente através dos canais oficiais do município.