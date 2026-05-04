Sporting goleia Vitória de Guimarães e iguala Benfica
O Sporting igualou hoje o Benfica no segundo lugar da Liga portuguesa de futebol, ao golear na receção ao Vitória de Guimarães por 5-1, no jogo de encerramento da 32.ª jornada da prova.
A equipa 'leonina' chegou ao intervalo a vencer já por 3-0, com os golos de Gonçalo Inácio (nove minutos), Daniel Bragança (23) e Maxi Araújo (45+1), tendo Luis Suárez (61) e Luís Guilherme (74) conferido os tons de goleada na segunda metade, enquanto Debast, aos 85, marcou na pró+ria baliza o tento de honra vimaranense.
Com este triunfo, a formação de Alvalade alcançou o Benfica no segundo posto, ambos com 76 pontos, mas os 'encarnados' têm vantagem no confronto direto, enquanto o Vitória é oitavo, com 42.