São Vicente formaliza mais de 722 mil euros em apoios a associações do concelho

A Câmara Municipal de São Vicente formalizou hoje a assinatura de protocolos e contratos-programa com associações e instituições do concelho para o ano de 2026, num montante global de 722.611 euros. Os apoios destinam-se a reforçar a actividade de entidades que desenvolvem trabalho nas áreas social, cultural, desportiva e recreativa.

O valor representa um aumento face ao ano anterior, quando os apoios municipais totalizaram 630.074 euros. A subida de cerca de 92 mil euros resulta sobretudo do reforço significativo da comparticipação atribuída à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que passa de 235.434 euros para 384.171 euros.

Entre as restantes entidades apoiadas destacam-se 110 mil euros para a ADENORMA – Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, 70 mil euros para a Casa do Povo da Boaventura e 50 mil euros para a Associação Cultural e Desportiva de São Vicente.

A autarquia atribui ainda 20 mil euros à Casa do Povo de São Vicente e outros 20 mil euros à Casa do Povo da Ponta Delgada, bem como 12 mil euros à Associação Desportiva e Recreativa de Ponta Delgada e ao Clube Naval de São Vicente. O Grupo Coral de São Vicente recebe 7 mil euros.

Entre os restantes apoios constam 15 mil euros para o Valour Futebol Clube – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Rosário, 12 mil euros para a Associação de Solidariedade Social Crescer sem Risco e 840 euros para a Associação de Tiro e Caça de São Vicente.

No domínio social, a autarquia mantém ainda apoios de 4.800 euros ao Centro Social e Paroquial do Bom Jesus da Ponta Delgada e ao Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente. Os protocolos produzem efeitos desde 1 de Janeiro de 2026 e enquadram-se na política municipal de apoio ao movimento associativo, reconhecendo o papel destas instituições na dinamização social, cultural e desportiva do Concelho.

Bombeiros S. Vicente e Porto Moniz — 384.171,80

Grupo Coral — 7.000

Casa do Povo Boaventura — 70.000

Casa do Povo S. Vicente — 20.000

Casa do Povo Ponta Delgada — 20.000

ADR Ponta Delgada — 12.000

Valour FC — 15.000

Clube Naval — 12.000

Tiro e Caça — 840

ACD São Vicente — 50.000

ADENORMA — 110.000

Crescer sem Risco — 12.000

Centro Social Bom Jesus — 4.800