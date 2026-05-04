Ataque do Irão aos EAU viola soberania e direito internacional

Os ataques realizados hoje pelo Irão aos Emirados Árabes Unidos constituem "uma violação manifesta da soberania e do direito internacional", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Este Estado do Golfo Pérsico anunciou ter sido visado hoje por um ataque de drones iranianos interceptado mísseis de cruzeiro, deplorando os primiros ataques do Irão em mais de um mês na guerra do Médio Oriente.

Ataque iraniano causa incêndio em campo petrolífero nos Emirados Um ataque de drone causou hoje um incêndio no campo de petróleo de Fujairah (Fujeira) e provocou três feridos, anunciaram as autoridades dos Emirados Árabes Unidos, que reportaram quatro mísseis de cruzeiro disparados a partir do Irão.

Para Von der Leyen, estes ataques são "inaceitáveis". A Europa, acrescentou, nas redes sociais, vai continuar a trabalhar com os seus parceiros na região "para a redução do conflito e uma solução diplomática para acabar com as ações brutais do regime iraniano".

As posições de Von der Leyen têm sido criticadas, nomeadamente pelo antigo chefe da diplomacia Europeia, Josep Borrell, que a acusa de, neste tema, privilegiar os EUA e Israel em detrimento do direito internacional.