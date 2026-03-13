Ponta do Sol apoia Feira da Cana-de-Açúcar com 10 mil euros

A Câmara Municipal da Ponta do Sol aprovou, hoje, em reunião de Câmara, a atribuição de um apoio financeiro de 10 mil euros à Casa do Povo da Ponta do Sol para a realização da XX Feira da Cana-de-Açúcar e seus derivados, que decorrerá nos dias 28 e 29 de Março, na freguesia dos Canhas.

Além do apoio monetário, a autarquia irá também assegurar apoio logístico na montagem e desmontagem do recinto do evento.

Citado em nota divulgada pelo município, o presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, destacou a importância da iniciativa para o concelho. “A Feira da Cana-de-Açúcar é um evento de grande significado para o nosso concelho, pois valoriza um dos sectores agrícolas que faz parte da nossa identidade e da nossa história. Apoiar esta iniciativa é também contribuir para a dinamização da economia local, para a promoção dos nossos produtos e para a preservação das nossas tradições”, afirmou.

O autarca acrescentou ainda que “esta é uma festa que envolve a população, os produtores e as instituições locais, sendo por isso um momento importante de afirmação cultural e económica da Ponta do Sol”.

Na mesma reunião, o executivo municipal deliberou apoiar a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, suportando os custos com a colocação de molduras nos trabalhos que integrarão a exposição do prémio Escol’Art 2026, iniciativa que visa valorizar a criatividade e o talento artístico dos alunos.

Foi igualmente aprovado um apoio financeiro de mil euros à Associação do Caminho Real da Madeira, destinado à organização da IX Volta, evento que irá percorrer cerca de 200 quilómetros do Caminho Real 23, atravessando dez concelhos da Região, entre os quais o da Ponta do Sol.