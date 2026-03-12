Câmara do Funchal passa a conceder apoios por quatro anos

A Câmara Municipal do Funchal aprovou hoje, na reunião semanal do executivo, um conjunto de protocolos plurianuais de apoio nas áreas da cultura, desporto e social, no valor total de 1 milhão 519 mil e 600 euros, substituindo o modelo anterior de apoios anuais.

Conforme avançou o DIÁRIO na edição impressa desta quinta-feira, a medida, anunciada pelo presidente Jorge Carvalho, pretende dar maior estabilidade, previsibilidade e capacidade de planeamento às entidades apoiadas, com apoios financeiros válidos por quatro anos, correspondendo à duração do mandato autárquico.

“Não fazia sentido nós estarmos a apoiar instituições e que, fruto do apoio não ser o suficiente, a actividade não se pudesse concretizar. Um dos princípios é efectivamente o de que esse apoio vai ser o suficiente e o necessário para que as actividades possam ser desenvolvidas [no decorrer do mandato]”, clarificou o presidente da autarquia em declarações aos jornalistas, no final da reunião de câmara.

Os protocolos terão de ser aprovados também pela Assembleia Municipal do Funchal, garantindo maior fiscalização e transparência.

Assim, na área do desporto serão apoiadas seis associações, com 29.300 euros por ano (117.200 euros em quatro anos). Na cultura serão apoiadas 17 entidades, com 261.100 euros anuais (1.044.400 euros no total). Na área social, oito instituições receberão 89.500 euros por ano, num total de 358 mil euros ao longo dos quatro anos.