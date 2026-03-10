"A retórica respeita as autonomias, mas teremos de ver na prática", afirma Albuquerque

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considerou o discurso de tomada de posse do novo presidente da República, António José Seguro, como um marco de um novo ciclo, destacando a necessidade de mudanças em áreas estratégicas do país, como a saúde e outras políticas fundamentais.

Albuquerque acrescentou que, apesar de algumas críticas sobre a ausência de menções às autonomias, estas são questões que o Presidente da República poderá desenvolver na prática.

"A retórica respeita as autonomias, mas teremos de ver na prática", disse à margem da cerimónia de distinção da FN Hotelaria, que decorreu, hoje, no salão nobre do Governo Regional.

Entre outros temas, Albuquerque abordou ainda a coordenação com o Governo Central, destacando a necessidade de soluções para questões administrativas locais, incluindo a reorganização das esquadras da polícia na Madeira, apontando para encontros futuros com o ministro da Administração Interna para tratar destes assuntos.

O presidente considerou o momento como uma oportunidade para reafirmar a responsabilidade política e a necessidade de reformas estruturais, lembrando que as escolhas políticas trazem consequências que devem ser geridas com seriedade e diálogo.