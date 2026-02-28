IL Madeira promove conferência sobre redes sociais e comunicação política

A representação parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) Madeira promove, no próximo dia 7 de Março, pelas 10h30, no Espaço Ideia da Assembleia Legislativa da Madeira, a conferência/debate denominada “Redes sociais e comunicação política – impactos, riscos e desafios”.

A inciativa pretender analisar os efeitos das novas formas de comunicação na vida política contemporânea e os desafios que estas colocam às instituições e à sociedade.

Para o partido, "este evento representa uma oportunidade de estimular o debate informado sobre o futuro da comunicação política, incentivando práticas responsáveis, inovadoras e transparentes, em consonância com os valores da liberdade individual e da responsabilidade cívica".

O debate contará com a participação de: Gonçalo Levy Cordeiro, vogal da comissão executiva da Iniciativa Liberal e assessor do Parlamento Europeu; Mónica Freitas, coordenadora regional do PAN e assistente social; Octávio Lousada Oliveira, consultor de comunicação, assessor na Câmara Municipal de Lisboa e cronista; e Tiago Miguel Freitas, licenciado em Estudos Europeus, assessor do Governo Regional da Madeira e cronista. A moderação ficará a cargo de Rita Aleluia, jornalista, PNL master trainer, autora e consultora.

O debate abordará temas como: a influência das redes sociais na formação da opinião pública, a transparência e a responsabilidade na comunicação política, o impacto da desinformação e da polarização digital, bem como estratégias de comunicação e engagement em contextos democráticos.

Serão analisados riscos e oportunidades que estas plataformas colocam aos partidos, aos cidadãos e às instituições, promovendo uma reflexão crítica sobre a forma como se constrói e se interpreta a mensagem política na era digital.