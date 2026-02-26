Ordem dos Engenheiros celebra Dia Regional do Engenheiro no Porto Santo a 28 de Março

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) realiza, a 28 de Março, a quarta edição do Dia Regional do Engenheiro (DRE 2026), numa cerimónia pública que, este ano, se realiza no Centro de Congressos do Porto Santo, com início às 15 horas.

A escolha do Porto Santo como palco do evento enquadra-se no programa de actividades da RMOE para o triénio 2025–2028, subordinado ao tema 'A Engenharia ao Serviço do Desenvolvimento Sustentável da Região Autónoma da Madeira'. A deslocação à 'Ilha Dourada' pretende destacar o papel da engenharia e dos engenheiros no desenvolvimento económico, social e ambiental da Região Autónoma da Madeira.

A cerimónia incluirá uma homenagem a dois engenheiros cujas carreiras profissionais contribuíram, ou continuam a contribuir, de forma relevante para o desenvolvimento do Porto Santo. Será também promovida uma sessão de reconhecimento público aos engenheiros residentes na ilha que dedicam a sua vida profissional ao desenvolvimento sustentável do território.

O Dia Regional do Engenheiro foi criado em 2023 para assinalar a presença contínua da Ordem dos Engenheiros na Região Autónoma da Madeira desde Março de 1986, e constitui uma oportunidade para valorizar publicamente o contributo da classe para a sociedade regional.

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até ao dia 13 de Março de 2026 e condicionada à disponibilidade de lugares. A RMOE convida toda a população do Porto Santo a estar presente nesta cerimónia de carácter público.