Campanha digital contra a obesidade desenvolvida por projecto da Universidade de Coimbra distinguida com prémio europeu

A campanha Descodificar saúde: pequenos passos, grandes mudanças – desenvolvida pelo projeto de investigação PAS GRAS: Redução de Riscos Metabólicos, Determinantes Ambientais e Comportamentais da Obesidade em Crianças, Adolescentes e Jovens Adultos, liderado pela Universidade de Coimbra (UC) – foi distinguida nos Prémios Europeus do Dia Mundial da Obesidade 2025.

Em concreto, conforme nota à imprensa, conquistou o Prémio para o Envolvimento nas Redes Sociais na categoria de Melhor Engajamento em Redes Sociais, que reconhece a sua contribuição para a sensibilização e o combate à obesidade.

Criada em 2025 e lançada no Dia Mundial da Obesidade, a campanha premiada destacou-se por produzir e disseminar vídeos e conteúdos educativos nas redes sociais, focados em diversos tópicos relacionados com a obesidade, como alimentação, atividade física, sono, stress e ambiente. Foram desenvolvidos sete vídeos – disponíveis no YouTube e no Instagram –, em oito línguas. Os vídeos foram produzidos no âmbito de uma dissertação de mestrado em Design e Multimédia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC em colaboração com investigadores do PAS GRAS.

O PAS GRAS conquistou ainda uma segunda distinção nos Prémios Europeus do Dia Mundial da Obesidade 2025, atribuída ao OBEClust – Cluster Europeu de Projetos de Investigação sobre Obesidade, do qual o PAS GRAS faz parte. O OBEClust foi distinguido com o Prémio para o Melhor Projeto Colaborativo, que reconhece o trabalho conjunto de nove projetos europeus na prevenção e combate à obesidade.

Os Prémios Europeus do Dia Mundial da Obesidade são atribuídos anualmente pela Coligação Europeia para Pessoas que Vivem com Obesidade (ECPO) e pela Associação Europeia para o Estudo da Obesidade (EASO), reconhecendo atividades e iniciativas desenvolvidas na Europa no âmbito desta efeméride. Mais informações sobre os prémios estão disponíveis em https://woday.eu/world-obesity-day-europe-awards-winners-announced-2025/.

Este ano, para assinalar o Dia Mundial da Obesidade, os investigadores do PAS GRAS vão levar a campanha de sensibilização a meios de comunicação social regionais e nacionais de vários países, através da publicação de artigos de opinião ao longo do mês de Março.

Está também em curso um questionário que procura compreender os hábitos de vida, saúde e bem-estar de jovens que frequentam o ensino superior, que está disponível em https://ls.uc.pt/index.php/316813?lang=pt.