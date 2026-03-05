'Imaculado' assina protocolo anual com a Fábrica da Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria assinou, ontem, o protocolo anual de cooperação com a Fábrica da Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Junta, Pedro Araújo, e do pároco Johny Sé Aguiar, acompanhados pela tesoureira Luciana Gonçalves e pela vogal Sofia Camacho, reforçando uma parceria institucional ao serviço da comunidade local.

O protocolo prevê a atribuição de um apoio financeiro por parte da Junta de Freguesia destinado à prossecução da atividade regular da Paróquia ao longo do ano de 2026, enquadrado no Regulamento de Apoio ao Associativismo.

Entre as despesas elegíveis, explica a Junta, destaca-se a manutenção e valorização dos jardins e espaços exteriores da Igreja Paroquial, considerados elementos relevantes do património paisagístico e comunitário do Imaculado.

O protocolo contempla ainda apoio a iniciativas culturais, educativas e sociais promovidas pela Paróquia, bem como a ações de apoio a famílias em situação de maior vulnerabilidade, dinamização de atividades comunitárias e conservação de infraestruturas relevantes.

Em nota à imprensa, Pedro Araújo destacou "a importância da cooperação entre instituições locais", sublinhando que "a Paróquia constitui um parceiro fundamental na dinamização da vida comunitária do Imaculado".

Com a assinatura deste protocolo, válido até 31 de dezembro de 2026, a Junta de Freguesia reafirma o seu compromisso com o apoio às entidades que desempenham um papel relevante na freguesia.