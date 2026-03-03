Nova revista dedicada à investigação na área das Humanidades lançada a 6 de Março

Na próxima sexta-feira, dia 6 de março, pelas 17h15, no Auditório do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, terá lugar a sessão de lançamento do Vol. 1 (2025) da Commentarium: Journal of Humanities Studies (CJHS), uma nova revista científica dedicada à investigação na área das Humanidades.

A CJHS surgiu em março de 2025, no seio da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, com o objetivo de criar uma publicação especializada na área de Humanidades, incidindo particularmente sobre Cultura, Literatura, Linguística, Comunicação, História e Filosofia, mas também em áreas afins.

Trata-se, refere nota à imprensa da Universidade da Madeira, de uma revista de carácter interdisciplinar, exclusivamente online, aberta a contributos que promovam o diálogo entre diferentes áreas do saber. Acolhe artigos originais e recensões críticas em português, inglês, espanhol, francês e italiano.

Com cerca de 200 páginas, este primeiro volume da CJHS inclui seis estudos de especialidade, originais e com abordagens relevantes para o conhecimento nas respetivas áreas, e onze recensões críticas de obras publicadas nos últimos três anos.

A direção CJHS é assegurada por Joaquim Pinheiro, contando com o apoio da equipa editorial composta por Inês Tadeu, Luís Pimenta Lopes, Rui Carlos Fonseca e Vanessa Cesário.

A Comissão Científica da CJHS integra uma elevada representação de investigadores externos à Universidade da Madeira, muitos deles provenientes de instituições estrangeiras, refletindo a diversidade cultural e linguística que a revista pretende promover, bem como o compromisso com a igualdade de género.

O Volume 2 (2026), com publicação prevista para dezembro de 2026, encontra-se já em preparação. O período de submissão de propostas está aberto até 30 de junho de 2026.