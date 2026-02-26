PS destaca entrada da Universidade da Madeira em ranking europeu

Coube ao deputado Gonçalo Leite Velho (PS) apresentar, esta manhã, um voto de congratulação à Universidade da Madeira pela sua estreia no Ranking Europeu QS, que a reconhece no quadro das melhores instituições de ensino superior do continente europeu.

​No texto deste voto refere-se que a integração da Universidade da Madeira (UMa) pela primeira vez nesta lista internacional elaborada pela QS Quacquarelli Symonds significa que passa o reconhecimento de que a nossa Universidade faz parte das instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior e Ciência. Nesta edição, a UMa surge na faixa 601‑650 do ranking e é reconhecida como a segunda melhor estreante portuguesa, num universo de 26 instituições de ensino superior nacionais incluídas na classificação europeia.

​Particularmente significativo é o quarto lugar alcançado pela Universidade da Madeira no indicador “citações por artigo”, posicionando‑se imediatamente após as Universidades de Aveiro, Minho e Beira Interior, o que evidencia a qualidade, a relevância e o impacto internacional da produção científica desenvolvida na Região Autónoma da Madeira.

​O Ranking Europeu QS avalia as universidades em cinco áreas principais – investigação, inovação e desenvolvimento tecnológico, reputação académica, empregabilidade, qualidade do ambiente de ensino e aprendizagem, e sustentabilidade – atribuindo um peso decisivo à investigação, que representa 45% da pontuação total, com particular incidência na produção científica de elevado impacto, nas citações e nas colaborações internacionais. A presença da UMa neste ranking reflete, assim, a consolidação de um percurso de afirmação académica, científica e internacional, em estreita ligação com o tecido económico e social da Madeira.

Esta conquista resulta de um esforço colectivo de toda a comunidade académica da Universidade da Madeira – estudantes, docentes, investigadores, trabalhadores não‑docentes e dirigentes – cujo empenho, dedicação e espírito de serviço público têm contribuído para reforçar a capacidade de geração e transferência de conhecimento em áreas estratégicas para a Região, como a agroalimentar, a saúde, a biotecnologia e o digital.

​A entrada no Ranking Europeu QS projeta a Universidade da Madeira no mapa europeu do conhecimento e da inovação, aumenta a sua atratividade para estudantes e investigadores de topo, fortalece parcerias estratégicas e potencia a captação de financiamento competitivo, com claros benefícios para o desenvolvimento económico, social e cultural da Região Autónoma da Madeira.

Com este voto de congratulação a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira sublinha que "a manutenção e o reforço deste posicionamento internacional exigem uma política consistente de apoio estratégico, financeiro e estrutural à Universidade da Madeira, à qual não podem permanecer alheios os diversos níveis de governação com responsabilidade nas áreas da ciência, do ensino superior e do desenvolvimento regional".