Autarquia do Funchal melhora piso do 'BASKETART'

A Câmara Municipal do Funchal informa, através de uma nota de imprensa, que até à próxima sexta-feira, 13 de Março, o campo de BASKETART – Basquetebol para o 3×3, situado nos Jardins da Ajuda, encontra-se interditado à prática desportiva em virtude de estarem a decorrer, desde ontem, obras de requalificação do piso, em concreto, a aplicação de um isolante de forma a que esta infraestrutura desportiva tenha outra qualidade no que se refere à aderência.

Este é um investimento municipal situado numa zona de grande densidade populacional e que se trata do primeiro campo deste tipo na Região, incluindo ainda um cenário de arte urbana no pavimento.