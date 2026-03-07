Conheça os horários das celebrações da Semana Santa no Funchal

A Diocese do Funchal já divulgou os horários das celebrações da Semana Santa, que serão presididas pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. A procissão da Ressureição, no Domingo de Páscoa, 5 de Abril, será pelas 10h30, seguida de missa solene pelas 11 horas, na Sé do Funchal.

As celebrações da Semana Santa vão ter início na Quinta-Feira Santa, dia 2 de Abril, com missa crismal às 11 horas e a Missa da Ceia do Senhor pelas 17h30.

Já no dia seguinte, Sexta-Feira Santa, a oração da manhã será pelas 9h30. A Celebração da Paixão acontece pelas 17h30 e pelas 19 horas a procissão do Enterro do Senhor.

No Sábado Santo, dia 4 de Abril, a oração da manhã será também pelas 9h30 e a vigília pascal pelas 21h30.

Ainda hoje, dia 7 de Março, haverá a missa e procissão do Encontro do Senhor, pelas 17h30, na Igreja do Colégio.