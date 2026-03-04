Piso molhado devido à chuva obriga a cautelas redobradas nas estradas

Bom dia. Neste momento chove por toda a ilha e, por isso, o aviso aos automobilistas é geral. Muita cautela na condução, seja nas vias locais e municipais, seja as estradas regionais e vias expresso e rápida. O piso está molhado e como é de prever muito menor aderências dos pneus e muito maior distância para a viatura da frente.

Neste momento, há já algum congestionamento na Via Rápida, na zona do costume (Cancela) e no sentido habitual (Machico - Ribeira Brava), com extensão crescente de 3 km por esta hora. Tudo devido ao tráfego intenso.