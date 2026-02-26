Piso molhado obriga a condução com cautela
Bom dia. Para quem está na estrada ou já está no trabalho, já terá percebido que parte da Via Rápida e estradas adjacentes - nomeadamente desde Machico, passando por Santa Cruz e parte do Funchal, mas também de Câmara de Lobos e Ribeira Brava, apresentam-se com piso molhado.
Esse é, neste momento, a principal nota a ter em conta para quem conduz. Tome muita cautela na condução.
A esta hora, pouco depois das 7h30, o trânsito começa a avolumar e poderá causar congestionamento. Mais precisamente nas zonas complicadas - antes e depois da Cancela e a partir do nó de Câmara de Lobos -, o que se percebe pelas imagens disponíveis na www.vialitoral.com e que esta hora será das melhores para sair de casa.
Contudo, é também certo que, mais minuto menos minuto, já deverá enfrentar maior demora no trajecto.