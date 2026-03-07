'The Dollmaker' ganha prémios de melhor filme e melhor actor do Fantasporto 2026

O filme "The Dollmaker", a produção argentina de José Maria Cicala, ganhou o prémio de melhor filme do Fantasporto 2026, obra que também recebeu a distinção para o melhor ator, Rodrigo Noya, foi hoje anunciado.

O filme vencedor é apresentado pela organização como "um exemplo do melhor horror argentino", mostrando o "desaparecimento de várias mulheres numa pequena cidade" que "lança a suspeita sobre um empregado de um clube de vídeo".

O prémio para a melhor atriz foi para Maribel Verdú, do filme espanhol "Bajo tus pies".

O filme australiano "The skeleton girls" ganhou o prémio especial do júri, enquanto a melhor realização pertenceu ao mexicano Emílio Portes.

Gustavo Hernández Ibañez foi premiado com o melhor argumento, no filme "El Susurro", produção conjunta Uruguai/Argentina, e quanto ao prémio para a fotografia foi atribuído ao filme chinês "Journey to no end", de Chen Xian.

O prémio para a melhor curta-metragem foi para a produção espanhola "Señuelo", enquanto a menção especial foi para o filme "The curse", do Japão, de Kenichi Ugana.

No que se refere às produções nacionais, foi anunciado no sábado que o filme "Cativos", de Luís Alves, venceu o Grande Prémio de cinema português.

O "thriller de horror psicológico, protagonizado por Ana Varela e Filipe Amorim, impôs-se pela sua narrativa claustrofóbica e tensão constante, confirmando o talento de uma nova geração de cineastas portugueses", sustentou o festival em nota de imprensa, a propósito da primeira longa-metragem de Luís Alves.

De acordo com o Fantasporto, na competição destinada a escolas, o prémio é atribuído a "Os Terríveis", de João Antunes, da Universidade Lusófona, tendo sido ainda decidida uma menção honrosa a "Cama de Lavado", de Maria Lima, pela Universidade Católica do Porto.

A 46.ª edição do Fantasporto começou no dia 27, no Batalha - Centro de Cinema, com a estreia de "Bakudan", do japonês Akira Naguai, e encerra no domingo, dia 08, com "After Us, The Flood", do finlandês Arto Halonen.

Entre uma e outra data, o festival programou cerca de uma centena de filmes, 31 deles em antestreia.

O festival decorre até domingo.