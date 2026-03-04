Mais um dia de intensa operação portuária no Funchal
Três navios trazem mais de 8 mil pessoas à capital madeirense
Marella Voygar, Mein Schiff Relax e Christian Radich fazem, esta quarta-feira, o movimento de navios no Porto do Funchal. Em conjunto, trazem à Madeira mais de oito mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.
Se o veleiro norueguês, com 69 pessoas a bordo, está no Funchal desde sexta-feira passada, e vai permanecer até ao final desta semana, os outros dois navios chegaram durante esta manhã.
Primeiro o Mein Schiff Relax, com 5.442 pessoas a bordo (4.007 passageiros e 1.435 tripulantes). Agenciado pela JFM Shipping, chegou às 6 horas de Santa Cruz de La Palma, e vai ficar na pontinha até às 22 horas, altura em que segue para Santa Cruz de Tenerife.
O navio da TUI, está posicionado no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), realizando cruzeiros de uma semana entre Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma e Madeira.
Já o Marella Voyager, entrou no porto pelas 7 horas, com 1.815 passageiros e 789 tripulantes, para uma escala de 11 horas agenciada pela Agência Ferraz. Está também a navegar na rota CAI, numa viagem que começou a 27 de Fevereiro em Tenerife, passou por Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura antes de chegar à Madeira e prossegue às 18 horas em direcção a La Gomera, antes de terminar, sexta-feira, em Tenerife.
Amanhã, quinta-feira, o Funchal, recebe a visita do Marella Explorer 2 e do Mein Schiff 7.