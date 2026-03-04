Autarquia de Santa Cruz critica "lamentável espectáculo do PSD"

De acordo com a Câmara Municipal de Santa Cruz, "os vereadores do PSD vieram agora a público fazer a única coisa que sabem fazer: um espectáculo lamentável, ao qual falta verdade e legitimidade".

PSD critica atraso nas Bolsas de Estudo Municipais e exige explicações à Câmara de Santa Cruz O PSD diz que "seis meses depois do início do ano lectivo continuam por pagar as bolsas de estudo municipais aos estudantes universitários do concelho de Santa Cruz".

"Comecemos pela legitimidade: os vereadores criticam o suposto atraso de uma medida que no tempo em que foram poder na Câmara de Santa Cruz nunca atrasou, porque simplesmente não existia. Ou seja, o respeito e atenção que hoje reclamam que se tenha com os jovens, era uma miragem no tempo em que geriram os destinos deste concelho", refere em comunciado.

E prossegue: "Depois, vamos à verdade dos factos, que os vereadores fazem questão de ignorar porque apenas lhes interessa montar o circo. A verdade é que o atual regulamento exige a prova de que os alunos não recebem bolsa de outras entidades, o que só é possível determinar a 31 de Dezembro, começando as inúmeras candidaturas a serem analisadas em Janeiro. Além disso, o nosso regulamento prevê os pagamentos em Fevereiro e Março, não havendo, por isso, qualquer atraso".

Contudo, conforme acrescenta, "o regulamento está a ser revisto, e esta obrigatoriedade será retirada, porque o que nos interessa é dar condições aos nossos jovens e não saber se já recebem outros apoios".

Diz ainda que "desmontados e explicados os factos, fica apenas o lamentável espectáculo do PSD, ou seja uma tristeza".

"Para que se perceba o que foi criado por nós, e repetimos que não existia no tempo do PSD, refira-se que desde 2016, data em que foi criado o Programa de Bolsas de Estudo do Município de Santa Cruz, foram já apoiados um total de 5.553 jovens, num investimento de 4 milhões, 190 mil e 600 euros", acrescenta.

Por fim, diz que "este ano, serão apoiados 704 estudantes, num investimento total de 276 mil euros".