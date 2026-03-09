Ataque no Bahrein faz um morto e vários feridos

O Ministério do Interior do Bahrein anunciou que um ataque iraniano a uma zona residencial na capital, Manama, fez um morto e vários feridos.

"Os dados iniciais indicam que uma pessoa foi morta e outras ficaram feridas num ataque flagrante do Irão a um edifício residencial na capital", disse o ministério na rede social X.

Também os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta noite que o seu consulado-geral no Curdistão iraquiano foi alvo de um ataque com um 'drone'.

Este ataque "constitui uma escalada perigosa e uma ameaça à segurança e à estabilidade regional", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros emirati em comunicado.

Foram reportados danos materiais, mas não houve vítimas, segundo a mesma fonte.

"O ataque de missões e instalações diplomáticas representa uma violação flagrante de todas as normas e leis internacionais", acrescentou o governo emirati.

O ministério não especificou o local de lançamento do 'drone' e pediu às autoridades locais que "investiguem as circunstâncias deste ataque de forma a identificar os responsáveis".

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro uma ofensiva militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".

Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre, Azerbaijão e na Turquia.