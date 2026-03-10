Meios accionados para incêndio rural no Campanário
Pelas 20 horas desta terça-feira, 10 de Março, deflagrou um incêndio florestal na zona do Campanário, no concelho da Ribeira Brava.
Foram accionados, em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários Madeirenses (com um veículo e cinco elementos), os Bombeiros Sapadores do Funchal (um veículo e dois elementos) e os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava (com um veículo e três elementos).
As chamas foram, entretanto, extintas e o incêndio encontra-se já em fase de rescaldo.
