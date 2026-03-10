Alunos da Escola da Ponta do Sol assistem ao conto musical 'Zina, A Baleia Azul'

As crianças/alunos da EB1/PE/C da Ponta do Sol assistiram esta terça-feira, 10 de Março, à apresentação do Conto Musical 'Zina, A Baleia Azul', que teve lugar no Centro Cultural John dos Passos.

Através de uma nota enviada, a escola refere que estiveram presentes as crianças do Pré-Escolar (grupo dos 4 anos e grupo dos 5 anos) que frequentam o edifício da Madalena do Mar. Também participaram nesta atividade os alunos das turmas do 3.º A, 4.º A e 4.º B, que frequentam o edifício Sede.

"Este conto, com texto da saudosa escritora Maria Aurora e música do compositor Sérgio Azevedo, foi interpretado por um Noneto da Orquestra Clássica da Madeira e narrado pelo ator madeirense Pedro Araújo", lê-se ainda.

A história sensibiliza para a perseguição das baleias, alertando para importantes questões ambientais, nomeadamente o risco da sua possível extinção. Desta forma, promove a reflexão sobre a importância da preservação da natureza e da proteção da vida marinha.

Esta apresentação proporcionou às crianças/alunos uma experiência cultural "enriquecedora, permitindo o contacto com a música ao vivo, a literatura e a expressão dramática. Esta actividade contribuiu para o desenvolvimento da sensibilidade artística, da imaginação e da consciência ambiental dos alunos, tornando-se num momento educativo e muito envolvente", termina.