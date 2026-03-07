Gregório Faria triunfa na Rampa Regional da Ponta do Sol

A Rampa Regional da Ponta do Sol deu, hoje, continuidade ao Troféu Regional de Rampas AMAK 2026 (TRRAMAK2026), naquela que foi a segunda prova da temporada, depois do arranque na Camacha.

No plano desportivo, Gregório Faria foi o grande destaque ao garantir a vitória. O piloto terminou com um tempo total de 6:45,209 minutos, impondo um ritmo forte desde cedo.

A segunda posição ficou nas mãos de José Romero, que procurou sempre acompanhar o andamento do vencedor, terminando a 9,7 segundos do melhor registo. O pódio ficou completo com António Giestas, terceiro classificado, a 11,3 segundos, depois de duas passagens muito regulares pela rampa pontasolen