TutorIA testado na Ponta do Sol
Projecto-piloto de Inteligência Artificial no ensino envolve alunos do 10.º ano
A Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol é uma das duas escolas da Madeira a receber o projecto-piloto TutorIA, que integra a Inteligência Artificial no ensino.
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita hoje a escola para conhecer como professores e alunos do 10.º ano utilizam a tecnologia no dia-a-dia escolar.
O projecto insere-se nas reformas associadas às “salas do futuro” e começou, numa primeira fase, nas escolas de Santa Cruz e da Ponta do Sol, com formação específica para os docentes. Em Santa Cruz, a experiência decorre no 5.º ano, enquanto na Ponta do Sol foca-se no 10.º ano.
O TutorIA, integrado no Plano Estratégico de Inovação Educacional da RAM, visa implementar a IA de forma segura e progressiva, personalizando o acompanhamento dos alunos, reduzindo o insucesso escolar, promovendo a literacia digital e apoiando os professores. Baseado em princípios de tutoria tradicional, o projecto potencia acompanhamento, orientação e apoio pedagógico através da tecnologia, garantindo benefícios equitativos para todos os estudantes.