Musical a partir de canções de Sérgio Godinho volta a cena em Lisboa em Abril

O musical "Rita, põe-te em guarda", a partir das canções de Sérgio Godinho, regressa aos palcos em abril para novas apresentações em Lisboa, foi hoje anunciado.

"Num mês em que lembramos que a liberdade e os direitos nunca foram uma dádiva, mas sim uma conquista coletiva, estas histórias voltam a ecoar no palco", refere a estrutura Ação Reação, numa publicação nas redes sociais, na qual anuncia que o musical estará em cena no Auditório Camões, entre 10 e 12 de abril, e no Auditório Carlos Paredes, entre 24 e 26 de abril.

"Rita, põe-te em guarda", com texto e encenação de Rita Lage, estreou-se em fevereiro do ano passado.

O musical, "que tanto pode ser no pré-25 de Abril [de 1974], como em 2025 ou 2026, como as coisas têm estado a evoluir", centra-se em quatro mulheres, sendo Rita a personagem central, à volta da qual as outras 'gravitam', disse Rita Lage, em declarações à Lusa, aquando da estreia.

Quando Rita Lage começou a escrever a peça, tinha a história "mais ou menos pensada" e depois adaptou-a a 10 canções de Sérgio Godinho.

"Tentámos fazer uma coisa que aparenta ser de época, mas acaba por abordar um conjunto de temáticas atuais", disse Rita Lage.

Uma das quatro personagens principais, Lena, é inspirada na avó materna de Rita Lage. Uma rapariga que troca o Algarve por Lisboa, onde se apaixona por um comunista, que é atirado para Cabo, "uma referência ao Tarrafal", antiga prisão em Cabo Verde para onde eram enviados presos políticos durante a ditadura do Estado Novo.

"O meu avô era um comunista que andava sempre por aí a meter-se em sarilhos e que tinha de andar sempre a fugir. E a minha avó era uma jovem que veio do Algarve trabalhar para Lisboa. Apaixonou-se por ele e depois teve de lidar também com esses sarilhos", partilhou.

O texto do musical "começou muito por aí, e depois foi-se desenvolvendo, querendo abordar temáticas atuais", para mostrar "que hoje em dia ainda é preciso discutir e conquistar certas coisas, e que o 25 de Abril não foi uma conquista total".

"Mas foi um abrir de portas e temos de continuar esse caminho. E este espetáculo tenta mostrar isso", disse.

Na peça são abordados temas como a luta por direitos, a violência doméstica, questões de identidade de género ou a realidade dos cuidadores informais, este último através da história de uma mulher "que tem muitos trabalhos e não consegue nenhum estável, porque está a tratar da mãe doente".

Inicialmente a intenção de Rita Lage, que também faz parte do elenco, era juntar ao texto canções de vários artistas, mas foi-se apercebendo que a larga maioria das músicas que queria utilizar na peça eram de Sérgio Godinho.

Além da óbvia "Balada da Rita", que inclui o verso "Rita, põe-te em guarda", são cantadas também, ao longo do espetáculo, "O primeiro dia", "A Democracia", "É terça-feira", "Com um brilhozinho nos olhos", "Maré alta", "Noite passada", "Mudemos de assunto", "Que força é essa" e "Grão da mesma mó".

Com direção musical e vocal de Adriana Santos, "Rita, põe-te em guarda" conta no elenco, além de Rita Lage, com Beatriz Falcão, Diana Reis, Leonor Estrela, Marta Martins, Beatriz Terras, Rodrigo Balseiro, João Mata, Rafael Mateus, Bernardo Batalha, Raquel Bento, Bruno Carvalho, Filipa Félix, Ana Bento, Jorge Honda e Bárbara Alves.