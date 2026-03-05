RB1 quer esclarecer contradições sobre alterações na circulação rodoviária

O vereador eleito pelo Movimento Independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1) quer ver esclarecidas as contradições sobre um suposto acordo para alterações profundas na circulação rodoviária entre a Ribeira Brava e a Ponta do Sol.

Depois de, esta manhã, Marco Martins ter-se mostrado preocupado com o anúncio feito por Rui Marques, que falava em "medidas que poderão penalizar diretamente a mobilidade dentro da nossa vila", eis que Jorge Santos afirma discordar da ideia.

"Ontem, o presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, afirmou ao Diário que existiria um acordo entre os autarcas da zona Oeste relativamente a alterações na circulação rodoviária na saída do túnel da Ribeira Brava", explica Marco Martins.

Rui Marques defende solução para melhorar circulação no Oeste O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol admitiu que a reorganização da circulação na saída do túnel da Ribeira Brava poderá causar alguns constrangimentos dentro da vila, mas considera que a solução é necessária para melhorar a mobilidade e garantir maior segurança às populações da Ponta do Sol e da Calheta. As declarações foram feitas por Rui Marques à margem da inauguração do restaurante Fontes do Horácio, no Lugar de Baixo.

"Hoje, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, veio dizer precisamente o contrário, afirmando que qualquer alteração naquele ponto deve ser precedida de um estudo técnico rigoroso e deixando claro que a Ribeira Brava não pode ser tratada apenas como um corredor de passagem", indica.

Jorge Santos discorda da sugestão de Rui Marques O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava saiu em defesa dos interesses do concelho face à proposta de reorganização da circulação rodoviária na saída do túnel da Ribeira Brava. Contactado pelo DIÁRIO, Jorge Santos considera que qualquer alteração naquele ponto da rede viária tem de ser precedida de um estudo técnico rigoroso.

É nesse sentido que questiona quem está a dizer a verdade e afirma que os ribeira-bravenses merecem "clareza, transparência e respeito". "Não é aceitável que se façam anúncios ou se aleguem consensos que afinal parecem não existir", assume.

"Questões estruturais que afectam diretamente a vida das pessoas, a mobilidade e a economia local não podem ser tratadas com ligeireza nem com jogos políticos", defende Marco Martins.

O vereador aponta que "o que a Ribeira Brava precisa não são experiências improvisadas no trânsito da vila, mas sim soluções estruturais que há anos são prometidas e continuam por cumprir, como a verdadeira melhoria da mobilidade entre os concelhos da zona Oeste".