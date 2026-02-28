Navios de cruzeiro movimentam cerca de 5.000 pessoas no Porto do Funchal

O Porto do Funchal recebe, este sábado, 28 de Fevereiro, três embarcações, numa operação que representa a movimentação de mais de 3.500 pessoas entre passageiros e tripulantes na cidade, revelou a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

O navio de cruzeiro 'MSC Musica' encontra-se no porto para realizar uma operação semanal de 'turnaround' parcial — procedimento que envolve o embarque e desembarque de passageiros durante a escala. A embarcação chegou pelas 08h15, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, e tem partida prevista para as 17 horas, com destino a Santa Cruz de Tenerife.

Durante a escala de cerca de nove horas, agenciada pela JFM Shipping — empresa responsável pelos serviços portuários e assistência ao navio — são movimentados 2.530 passageiros e 952 tripulantes. Ao longo do dia, embarcam 340 novos passageiros, enquanto 327 terminam a viagem no Funchal.

O 'MSC Musica' encontra-se a realizar cruzeiros de sete dias no itinerário Cruise Atlantic Islands, com escalas nas ilhas de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria e Madeira.

Também este sábado chegou ao Funchal o navio 'Spirit of Adventure', agenciado pela Wilhelmsen, empresa internacional de logística e serviços marítimos. A embarcação entrou no porto pelas 13h45, proveniente de Santa Cruz de La Palma, transportando 970 passageiros e 505 tripulantes.

O navio permanecerá durante a noite na cidade, estando a partida agendada para as 13 horas de domingo, com destino a Portsmouth, em Inglaterra.

Na Pontinha encontra-se ainda o veleiro-escola norueguês 'Christian Radich', que chegou ao Funchal na sexta-feira para uma escala de seis dias, agenciada pela Transinsular, operador logístico marítimo nacional. A embarcação navega com 69 pessoas a bordo, numa viagem entre Málaga e Lisboa.