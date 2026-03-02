Capitania do Porto do Funchal prolonga avisos de vento e agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal voltou a actualizar os avisos para a orla costeira do Arquipélago da Madeira, prolongando o aviso de agitação marítima forte e vento muito intenso até às 18 horas de 3 de Março.

IPMA mantém avisos laranja e amarelo, Capitania actualiza até amanhã O Instituto Português do Mar e da Atmosfera manteve praticamente todos os avisos laranja e amarelo para vento, agitação marítima, precipitação e neve para os próximos 3 dias no arquipélago da Madeira, ao mesmo tempo que a Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso a toda a população para o mau tempo que se avizinha.

Segundo a Capitania, o vento soprará do quadrante Norte/ Noroeste, inicialmente muito fresco, com 40 a 50 km/h, intensificando-se ao longo do dia para valores fortes, entre 51 e 61 km/h, com rajadas que podem atingir 62 a 74 km/h.

A ondulação será significativa: na costa Norte, ondas de Noroeste entre 3 e 4 metros, aumentando gradualmente para 5 a 6 metros, e na costa Sul, ondas de quadrante Oeste/ Sudoeste entre 1 e 2 metros, subindo para 2 a 4 metros na parte oeste da ilha.

A visibilidade no mar será boa a moderada, por vezes fraca.

Face às previsões, a Capitania recomenda à comunidade marítima: reforço da amarração e vigilância das embarcações, evitar deslocações junto ao mar, especialmente em molhes, arribas e praias expostas, e suspender a pesca lúdica em zonas de risco, devido ao perigo das ondas alcançarem áreas aparentemente seguras.

É ainda recomendado à população que se mantenha informada e seguir as orientações das autoridades para prevenir acidentes durante este período de condições marítimas adversas.