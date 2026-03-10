Casa Peixoto abre loja na Madeira

A Casa Peixoto, empresa nacional de comércio de materiais de construção, casas de banho, pavimentos e revestimentos, decoração, bricolagem e jardim, abriu a sua primeira loja na Ilha da Madeira.

A loja, que opera desde o início de Março em regime de 'soft opening', disponibilizará em breve o serviço de compra 'on-line' com levantamento em loja.

A nova loja, localizada no Funchal, é o primeiro espaço da marca na Região Autónoma da Madeira, e materializa o seu compromisso com a inovação, a qualidade e o desenvolvimento no sector da arquitectura, construção e decoração da Região.

A Casa Peixoto na Madeira resulta da reconversão da anterior loja Ferreira’s, complementando o showroom com uma oferta alargada e diferenciadora tanto para profissionais como para clientes finais nas áreas da construção, remodelação, bricolage e jardim, com uma melhoria de processos: maior flexibilidade logística, mais stock disponível e maior fiabilidade ao serviço dos profissionais locais.