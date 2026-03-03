Israel abre passagem fronteiriça de Kerem Shalom em Gaza

Israel reabrirá esta terça-feira a passagem fronteiriça de Kerem Shalom, no extremo sudeste de Gaza, segundo um comunicado do braço militar israelita que administra assuntos civis nos territórios palestinianos ocupados (COGAT).

"Foi decidido reabrir a travessia de Kerem Shalom a partir de amanhã [terça-feira] para a entrada gradual de ajuda humanitária na Faixa de Gaza", afirma o texto divulgado pelo COGAT, no qual o organismo diz ter tomado a decisão em coordenação com o Centro de Coordenação Civil e Militar para Gaza (CMCC) dos Estados Unidos.

O COGAT indicou que a decisão será executada "sob restrições de segurança que protegerão a segurança de todos os presentes em ambos os lados da travessia".

Israel anunciou no sábado, após lançar juntamente com os Estados Unidos uma operação militar contra o Irão, que fecharia as passagens fronteiriças de Gaza de forma indeterminada.

Na altura alegou que na Faixa já havia "quatro vezes" a ajuda humanitária necessária.

"Neste contexto", foi formulado um mecanismo adaptado à situação de segurança atual", continua o comunicado.

O mecanismo, que será executado pelo Comando Sul do exército, pela Autoridade de Travessia Terrestre e pelo Ministério da Defesa israelita, não está refletido no texto.

O exército israelita afirma que cerca de 600 camiões por dia entraram em Gaza desde o início do cessar-fogo, embora a sua distribuição seja maioritariamente composta por bens comerciais (45%), comparado com uma quantidade menor da ONU (17%) e de organizações internacionais (18%).

Bens comerciais do setor privado chegavam constantemente a Gaza, até ao encerramento imposto por Israel no sábado, mas os seus preços continuam elevados para uma população com uma economia devastada pela ofensiva.