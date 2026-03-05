Élvio Sousa abre os trabalhos plenários com custo de vida na Madeira

"Estamos numa conjuntura difícil", afirmou o líder parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP), no arranque da sessão plenária desta quinta-feira, 5 de Março, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O deputado referia-se às dificuldades no acesso à habitação e ao aumento do custo de vida, criticando a recusa do Governo Regional em baixar o IVA, assim como o preço do gás.

"A inflação na Madeira é quase o dobro do continente", apontou.

Pergunto-vos: quais foram essas medidas concretas? O que foi realmente feito para baixar a inflação na Madeira? Élvio Sousa, JPP

Numa outra nota, Élvio Sousa condenou o investimento de cerca de 23 milhões de euros em campos de golfe na Madeira, especificamente para a expansão do Porto Santo e o desenvolvimento na Ponta do Pargo.

Estamos a falar de 73 milhões de euros em campos de golfe, enquanto existem tantas outras necessidades. Esse dinheiro daria, por exemplo, para construir cerca de 350 casas destinadas a jovens e famílias da classe média Élvio Sousa, JPP

" Se o Governo não tem conseguido dar respostas eficazes, cabe também à oposição apresentar soluções. No entanto, devo dizer-lhe que, em alguns aspetos, o discurso do JPP começa a aproximar-se muito daquele que durante anos ouvimos do PSD: muitas promessas, muitos anúncios e, no final, poucas medidas concretas e estruturais", comentou a propósito a deputada socialista, Sílvia Silva.

A discussão acabaria por derivar para ETAR do Caniço, infraestrutura cuja gestão e manutenção se encontram sob responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz, presidida pelo JPP.