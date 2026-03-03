Preços das casas para arrendar na Madeira subiram 0,8% em Fevereiro
Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira subiram 0,8% em Fevereiro face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo o índice de preços do idealista, arrendar casa na região tinha um custo de 15,7 euros por metro quadrado (euros/m2) no início deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já a variação trimestral foi de 5%.
No Funchal, o preço do arrendamento manteve-se estável durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 16,2 euros. Já nos últimos 3 meses, os preços subiram 1,2%.
A nível nacional, o preço do arrendamento da habitação desceu 1,4% nos últimos doze meses, situando-se em 16,2 euros/m2.
O preço das casas para arrendar aumentou em 9 das 15 capitais de distrito e regiões autónomas analisados. As maiores subidas anuais registaram-se em Bragança (16,9%), Coimbra (11,4%) e Leiria (10,4%). Seguem-se Viana do Castelo (9,8%), Setúbal (9,3%) e Ponta Delgada (9,2%). Também se observaram aumentos em Castelo Branco (4,1%), Faro (3,2%) e Aveiro (2,3%). Em sentido contrário, registaram-se descidas anuais no Porto (-2,5%), Braga (-1,6%), Évora (-1,2%) e Viseu (-0,8%). Já em Lisboa (-0,5%) e Funchal (0,5%), os preços mantiveram-se estáveis.
Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar casa, com um preço mediano de 21,7 euros/m2, seguida do Porto (16,8 euros/m2) e do Funchal (16,2 euros/m2). Logo depois surgem Faro (14,7 euros/m2), Setúbal (13,7 euros/m2) e Coimbra (12,8 euros/m2).
Seguem-se Évora (12,4 euros/m2), Aveiro (11,5 euros/m2) e Ponta Delgada (11 euros/m2). No segmento intermédio encontram-se Braga (10,2 euros/m2), Viana do Castelo (9,5 euros/m2) e Leiria (9,3 euros/m2). As capitais mais económicas continuam a ser Viseu (7,5 euros/m2), Castelo Branco (7,1 euros/m2) e Bragança (6,7 euros/m2).
Nos últimos 12 meses, os preços das casas para arrendar subiram em 13 dos 20 distritos e ilhas analisados, mantiveram-se estáveis em dois territórios e desceram em cinco. A maior subida anual registou-se em Bragança (31,2%), seguida de Beja (24,2%), Castelo Branco (17,3%) e Coimbra (16,9%). Registaram-se ainda aumentos na ilha de São Miguel (8,9%), Leiria (6,8%), Aveiro (6%), Portalegre (5%), Setúbal (4,6%), Braga (4,3%), Viana do Castelo (3,7%), Santarém (3,5%) e Évora (2,8%). Já na ilha da Madeira (0,1%) e em Lisboa (-0,2%), os preços mantiveram-se estáveis. Em sentido contrário, as maiores descidas anuais observaram-se na Guarda (-7%), em Vila Real (-6,4%), em Faro (-6,1%), no Porto (-2,7%) e em Viseu (-1,6%).
Lisboa lidera o ranking dos distritos e ilhas mais caros para arrendar casa, com um preço mediano de 20 euros/m2, seguida da ilha da Madeira (15,7 euros/m2) e do Porto (15 euros/m2). Logo depois surgem Faro (14,9 euros/m2) e Setúbal (14,5 euros/m2). Com valores iguais ou acima dos 10 euros/m2 encontram-se ainda Coimbra (11,9 euros/m2), Beja (11,7 euros/m2), São Miguel (11,7 euros/m2), Évora (11,5 euros/m2), Braga (10,3 euros/m2), Aveiro (10,1 euros/m2) e Leiria (10 euros/m2). No segmento intermédio surgem Viana do Castelo (9,2 euros/m2), Santarém (8,7 euros/m2) e Castelo Branco (8,3 euros/m2). Os distritos mais económicos continuam a ser Viseu (7,2 euros/m2), Bragança (7,2 euros/m2), Vila Real (7,1 euros/m2), Portalegre (7 euros/m2) e, por fim, a Guarda (6,3 euros/m2).
Nos últimos 12 meses, os preços das casas para arrendar subiram em quatro das sete regiões portuguesas analisadas, desceram em duas e mantiveram-se estáveis em uma.
As maiores subidas anuais registaram-se no Centro (8,8%), seguido da Região Autónoma dos Açores (4,6%) e do Alentejo (3,3%). A Região Autónoma da Madeira (0,8%) apresentou um aumento ligeiro. Já a Área Metropolitana de Lisboa (-0,2%) manteve-se estável. Em sentido contrário, verificaram-se descidas anuais no Algarve (-6,1%) e no Norte (-3,3%).
A Área Metropolitana de Lisboa mantém-se como a região mais cara do país para arrendar casa, com um preço mediano de 19,4 euros/m2. Seguem-se a Região Autónoma da Madeira (15,7 euros/m2) e o Algarve (14,9 euros/m2). Logo depois surgem o Norte (13,7 euros/m2) e o Alentejo (11,6 euros/m2). As regiões mais acessíveis continuam a ser a Região Autónoma dos Açores (10,7 euros/m2) e o Centro (10,1 euros/m2).
Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.
Incluímos ainda a tipologia “moradias unifamiliares” e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado.