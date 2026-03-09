Videovigilância já reduziu criminalidade em 17,6% nas ruas abrangidas

O sistema de videovigilância implementado em Julho do ano passado já está a produzir resultados no combate à criminalidade. Nos primeiros seis meses de funcionamento, foi registada uma redução de 17,6% dos crimes nas zonas onde foram instaladas as câmaras, revelou o superintendente Dário Sanguedo, numa conferência de imprensa.

De acordo com o responsável, em 2025 foram registados 310 crimes nos arruamentos abrangidos pelo sistema de CCTV, sendo a maioria crimes contra o património e contra as pessoas.

A análise comparativa mostra que antes da instalação das câmaras ocorreram 169 crimes, enquanto após a implementação foram registados 141, o que representa menos 28 ocorrências criminais.

A descida foi particularmente significativa em várias ruas da cidade, nomeadamente na Avenida Calouste Gulbenkian, Avenida Sá Carneiro, Praça da Autonomia, Rua 31 de Janeiro, Rua Brigadeiro Oudinot e Rua das Fontes.

No total, foi verificada uma redução global de 22,9% das ocorrências criminais nestas zonas.

Além do efeito dissuasor, as câmaras também têm sido utilizadas como ferramenta de investigação. Desde a entrada em funcionamento do sistema foram realizados 79 pedidos de preservação de imagens. Destes, 14 estão em investigação/investigação.

Em termos de resultados do visionamento das imagens, quatro casos tiveram visionamento positivo mas sem identificação do suspeito, enquanto oito permitiram identificar os autores. Existem ainda sete inquéritos em curso sob responsabilidade do DIAP.

Para o superintendente Dário Sanguedo, os números demonstram que a medida está a cumprir o objectivo: “O sistema está claramente a funcionar”.

O superintendente acredita ainda que os resultados poderão melhorar com o tempo, tendo em conta os resultados obtidos nestes primeiros meses.