Exposição 'O Leite das Monarcas' de Francisco Nuno Rodrigues inaugurada a 13 de Março

O Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino inaugura, a 13 de Março, pelas 18h30, a exposição 'O Leite das Monarcas', da autoria de Francisco Nuno Rodrigues, vencedor da 2º Edição da Open Call 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais'.

Segundo explica nota à imprensa, está a quarta e última exposição da segunda edição deste desafio. O certame " é uma instalação de cinema expandido que nasce do filme com o mesmo nome — uma obra documental e experimental que investiga, de forma fragmentada, um trauma escondido na adolescência de Serafim (o avô falecido do artista)".

"A partir da descoberta de um segredo enterrado no início da juventude de Serafim, o filme desenterra uma linhagem contaminada, envenenada pelo silêncio e pela culpa, propondo uma nova mitologia da árvore genealógica. Uma fábula sobre herança onde os familiares que partiram ressuscitam, encarnando insetos num desejo de rutura e metamorfose de uma história cruel", dá conta a mesma nota.

A exposição estará patente até 26 de Abril, de segunda a sexta-feira das 10h às 17 horas, com entrada gratuita.